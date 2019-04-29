تظاهرة للملاكات الطبية بمدينة الطب وسط بغداد

السومربية نيوز/ بغدادتظاهر العشرات من الملاكات الطبية بمدينة الطب، الاثنين، للمطالبة بتنفيذ قرار لمجلس الوزراء بمنحهم مخصصات.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من الملاكات الطبية في مدينة الطب نظموا، صباح اليوم، تظاهرة داخل المدينة للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 61 المتضمن منحهم مخصصات30%".

يشار الى أن العشرات من ذوي المهن الصحية يتظاهرون بشكل متكرر في مدينة الطب وسط بغداد للمطالبة بـ"حقوق وظيفية" منها زيادة مخصصات الخطورة.

