امراة تحرق نفسها في احد احياء كركوك بسبب نية زوجها الزواج باخرى

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر امني، الاثنين، بأن امراة اقدمتن على حرق نفسها في احد احياء كركوك بسبب نية زوجها الزواج بأخرى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة من اهالي طوز ناحية سليمان بيك تسكن حاليا احد احياء كركوك اقدمت على حرق نفسها بسبب نية زوجها بالزواج من امرأة ثانية كونها لاتستطيع انجاب اطفال".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المرأة حاليا في مستشفى كركوك حالته خطرة.



وازدات في الآونة الآخيرة في بغداد والمحافظات نسبة الاقدام على الانتحار او محاولة الانتحار لاسباب متعددة اغلبها اجتماعية.