أفاد مصدر امني، الاثنين، بأن امراة اقدمتن على حرق نفسها في احد احياء كركوك بسبب نية زوجها الزواج بأخرى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة من اهالي طوز ناحية سليمان بيك تسكن حاليا احد احياء كركوك اقدمت على حرق نفسها بسبب نية زوجها بالزواج من امرأة ثانية كونها لاتستطيع انجاب اطفال".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المرأة حاليا في مستشفى كركوك حالته خطرة.
وازدات في الآونة الآخيرة في بغداد والمحافظات نسبة الاقدام على الانتحار او محاولة الانتحار لاسباب متعددة اغلبها اجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر امراة تحرق نفسها في احد احياء كركوك بسبب نية زوجها الزواج باخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.