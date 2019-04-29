مفوضية الانتخابات تفتح مراكز مؤقتة لتحديث سجل الناخبين للنازحين

الخليج 365/ بغداداعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات احمد رحيم بشارة، الاثنين، عن مباشرة المفوضية بافتتاح مراكز مؤقتة لتحديث سجل الناخبين للنازحين

وقال بشارة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المفوضية وفي ضوء اهتمام مجلس المفوضين بالناخبين النازحين من مناطق سكناهم الى المحافظات التي نزحوا اليها ومنها محافظات اقليم كردستان فقد اصدر المجلس قراراً بفتح مراكز مؤقتة لتحديث سجل الناخبين بايومترياً الى شريحة النازحين في مناطق النزوح , لتسهيل الاجراءات التي تقوم بها المفوضية بهدف زيادة عدد المسجلين في عملية التحديث البايومتري".



واشار الى ان "المفوضية ستسير فرق جوالة متخصصة تعمل على تحديث سجلات الناخبين النازحين في المحافظات التي يسكنون فيها حالياً فضلاً عن توزيع بطاقات الناخب الالكترونية البايومترية ممن لم يستلم بطاقته سابقاً".وأوضح ان "هذا الاجراء هو فرصة للناخبين الذين نزحوا من مناطقهم نتيجة احتلال عصابات داعش الارهابية لمحافظاتهم سابقاً ولم يستطيعوا العودة اليها ولضمان مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومنها انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لاختيار من يمثلهم في تلك المجالس".

يذكر ان مفوضية الانتخابات قامت بتمديد عملية تحديث سجل الناخبين لغاية 11 / 5 / 2019 .

