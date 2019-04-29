رصاصة طائشة تقتل عريسا في ليلة زفافه ببابل

الخليج 365/ بابلأفاد مصدر امني في محافظة بابل، الاثنين، بأن شابا "عريسا" قتل جراء رصاصة طائشة في ليلة زفافه جنوبي المحافظة.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "رصاصة طائشة أصابت شابا اثناء الاحتفال بليلة زفافة، (أمس الاحد)، في قضاء القاسم جنوبي محافظة بابل، ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث ونقلت جثة الشاب الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادث".

