البنك الدولي: عدد الشباب في العالم العربي سيبلغ 300 مليون نسمة بحلول 2050

الخليج 365/ بغدادتوقع البنك الدولي، الاثنين، ان يبلغ عدد الشباب في العالم العربي 300 مليون نسمة بحلول العام 2050، فيما اشار الى أن هناك فجوة تكنولوجية كبيرة بين دول الوطن العربي والدول المتقدمة.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن عدد الشباب في العالم العربي بحلول عام 2050 سيبلغ 300 مليون نسمة ما سيشكل تحديا لسوق العمل وبنفس الوقت فرصة تاريخية كبيرة وهو ما يدفع مجموعة البنك الدولي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا أن تركز باستراتيجيتها على ثلاثة محاور تمثلت برأس المال البشري وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الشباب وأخيرا استخدام التكنولوجية او مايسمى ب"الرقمنة الاقتصادية".



وأوضح بلحاج أن "هناك فجوة تكنولوجية كبيرة بين دول الوطن العربي والدول المتقدمة ما دفع مجموعة البنك الدولي الى طرح العديد من المبادرات منها (مون شوت) لتقليص العجز في هذه الفجوة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الحكومات مدعوة للتفكير في هذه الفجوة والعمل على تقليصها".

واشار بلحاج الى ان "مجموعة البنك الدولي عملت مع الدول التي عانت من اضطرابات لجهة اعادة الاعمار كحال العراق او لجهة الاصلاح الاقتصادي كحال مصر التي دخلت بمرحلة الاصلاح الاقتصادي حيث بدأت هذه الاصلاحات تعطي نتائج اهمها زيادة نسبة النمو الاقتصادي لمصر ليبلغ 6ر5 في المئة العام الماضي".

ومجموعة البنك الدولي، هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة للبلدان النامية في العالم، وتتالف من خمس مؤسسات يجمعها التزام مشترك بالحد من الفقر، وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة.