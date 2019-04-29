المنافذ: ضبط شاحنة محملة بالتمر وبتصريحة طماطام في مندلي

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط شاحنة خارج الحرم الكمركي مخالفة للضوابط في مندلي بمحافظة ديالى.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "هيئة المنافذ الحدودية تمكنت، اليوم الأثنين، من ضبط شاحنة خارج الحرم الكمركي مخالفة للضوابط في منفذ مندلي الحدودي محملة بمادة الطماطم حسب التصريحة الكمركية المصرح بها"، مبينة أنه "بعد الكشف والتدقيق عنها من قبل شعبة البحث والتحري تبين انها تحمل مادة (التمر) ومعد للتهريب، بالأضافة لمحصول الطماطم الممنوع من الأستيراد ووفقا للروزنامة الزراعية دعماً للمنتج المحلي".



وأوضحت أنه "نظم محضر ضبط وتم إحالتها الى مركز شرطة كمرك مندلي لاستكمال الاجراءات القانونية بحقها".