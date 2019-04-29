- 1/2
- 2/2
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط شاحنة خارج الحرم الكمركي مخالفة للضوابط في مندلي بمحافظة ديالى.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "هيئة المنافذ الحدودية تمكنت، اليوم الأثنين، من ضبط شاحنة خارج الحرم الكمركي مخالفة للضوابط في منفذ مندلي الحدودي محملة بمادة الطماطم حسب التصريحة الكمركية المصرح بها"، مبينة أنه "بعد الكشف والتدقيق عنها من قبل شعبة البحث والتحري تبين انها تحمل مادة (التمر) ومعد للتهريب، بالأضافة لمحصول الطماطم الممنوع من الأستيراد ووفقا للروزنامة الزراعية دعماً للمنتج المحلي".
وأوضحت أنه "نظم محضر ضبط وتم إحالتها الى مركز شرطة كمرك مندلي لاستكمال الاجراءات القانونية بحقها".
كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ: ضبط شاحنة محملة بالتمر وبتصريحة طماطام في مندلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.