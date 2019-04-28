العراق والأردن يبحثان رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين

الخليج 365/ بغدادبحثت غرفة تجارة بغداد مع وفد اقتصادي اردني رفيع المستوى، الأحد، رفع قيمة التبادل التجاري مع الاردن اضافة الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكر بيان لغرفة تجارة بغداد تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الغرفة جعفر الحمداني استقبل وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموي والوفد المرافق له، بحضور اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الوضع الاقتصادي والتجاري وسبل تطوير وتنشيط العلاقات المشتركة ورفع قيمة التبادل التجاري، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، خصوصاً في مجال تعزيز العمل التجاري المشترك و تفعيل التعاون في قطاعات عديدة منها الاقتصادية والاستثمارية".



وأكد الحمداني خلال اللقاء، ان "العلاقات الاردنية والعراقية في تطور مستمر"، مثمناً "مواقف المملكة الاردنية الهاشمية الداعمة والمساندة للعراق في مواجهة التحديات القائمة".

من جانبه، أشار علاء النوري رئيس مركز الاستثمار في غرفة تجارة بغداد إلى مشاركة الشركات الأردنية في المعارض التجارية التي تقام في العراق وتنشيط الزيارات المتبادلة بين التجار بكافة القطاعات لتحقيق رؤية الحكومتين في هذا المجال.