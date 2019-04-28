وفاة عراقي وصينيين اثنين بعد سقوطهم بشبكة تصريف المياه في واسط

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط، الأحد، عن وفاة مواطن عراقي واثنين يحملان الجنسية الصينية بعد سقوطهم بشبكة تصريف المياه في قضاء الصويرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بعد ورود إخبار يشير بوجود حادث انقاذ في مدينة الصويرة منطقة حي دجلة لعمال الشركة الصينية المعنية بالصرف الصحي بذات القضاء، هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث"، مبينة أنه "عند الوصول تبين ان الحادث عبارة عن سقوط ستة موظفين من عمال الشركة في حفرة تتراوح عمقها من 30 الى40 م".



وأضافت أن "الفرق المشاركة استخدمت اجهزة معدات الانقاذ الخفيف والحبال في هذا الواجب"، مؤكدة أنه "تم انقاذ ستة اشخاص اثنان منهم يحملون الجنسية الصينية واربعة عراقيون ضمن كادر الشركة المعنية بالصرف الصحي".

وأشارت المديرية، إلى أن "حصيلة الاضرار البشرية وفاة مواطن عراقي واثنان يحملون الجنسية الصينية"، مبينة أنه "تم نقل المنقذين الاخرين لمستشفى قاطع المسؤولية لتلقي العلاج".

