الخارجية تسلم مذكرتي احتجاج للسفير البحريني والقائم بالأعمال الأمريكي في بغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الخارجية، الاحد، عن تسليم مذكرتي احتجاج للسفير البحريني والقائم بالأعمال الأمريكي، على خلفية التصريحات الاخيرة التي صدرت من مسؤولي البلدين تجاه العراق.

وقالت الخارجية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "وكيل الوزارة الأقدم نزار الخير الله سلم مُذكّرة احتجاج للسفير البحرينيِّ في بغداد صلاح المالكي بعد استدعائه على خلفيّة التصريحات التي صدرت عن وزير خارجيَّة البحرين التي اتهم بها العراق بأنّه يقع تحت سيطرة دولة أخرى، فضلاً عن الإساءة إلى الرُمُوز الدينيَّة، والسياسيَّة العراقـيَّة".

ونقل البيان عن الخير الله تأكيده "على ضرورة عدم المساس بسيادة العراق، ونوَّه بأنَّ من مهامِّ العمل الدبلوماسيِّ تعزيز العلاقات، والدفع بها إلى الأمام، وأن لا تكون مُنطلقاً للتوتر، وتأزيم العلاقات"".

وطالبت الوزارة في مُذكّرة الاحتجاج بـ"ضرورة مُراعاة اللغة الدبلوماسيَّة في التصريحات الرسميَّة، وأنَّ العراق بلد يكفل التعبير، وتعدُّد الرؤى، والمواقف السياسيَّة".

وفي جانب متصل، قالت الخارجية في بيان آخر إن "وكيل الوزارة الأقدم نزار الخير الله سلم مُذكّرة احتجاج إلى القائم بالأعمال الأمريكيّ جوي هود بعد استدعائه إثر التصريحات التي نشرتها السفارة الأمريكيَّة، والتي تجاوزت فيها الأعراف الدبلوماسيَّة، والقواعد التي تحكم عمل البعثات في الدول المُضيِّفة، فضلاً عن مُعارَضتها للسياسة الخارجيَّة العراقـيَّة التي ترفض أن يكون العراق ممرّاً، أو مُنطلقاً لاستهداف الدول الأخرى بشتى الوسائل".

ودعت مُذكّرة الاحتجاج بسحب البيان إلى "احترام السفارة لعلاقات العراق مع الدول الأخرى، وطالبت بحذف المنشور، وعدم إصدار منشورات تُسِيء لعلاقات العراق بدول الجوار مُستقبَلاً".