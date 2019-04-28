عبد المهدي يدعو لحل جميع المسائل العالقة مباشرة بين الحكومتين العراقية والتركية

الخليج 365/ بغداددعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، إلى حل جميع المسائل العالقة مباشرة بين الحكومتين العراقية والتركية، فيما أكد ضرورة إعادة خط سكك الحديد من البصرة الى تركيا ومنها الى أوروبا.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل بمكتبه الرسمي، وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو، الذي سلم لعبد المهدي رسالة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تضمنت دعوة رسمية لزيارة تركيا".



واكد عبد المهدي خلال اللقاء، أن "العراق استعاد عافيته وقوته ووحد صفوفه وحقق انتصارا كبيرا ضد الإرهاب وهو إنجاز مهم للعراق والمنطقة والعالم"، مبيناً "أننا لا نريد ان نقف مع محور ضد آخر وانما نبني علاقات تعاون ممتازة ومتوازنة مع جميع دول الجوار، ونركز على المشتركات وتعظيمها لتجاوز الخلافات".

وتابع، أن "تركيا جار عزيز ودولة مهمة في المنطقة ولدينا علاقات متميزة والكثير من المشتركات والمصالح الاقتصادية وقضايا الأمن والمياه والتجارة والحدود ومواجهة الارهاب"، داعياً الى "اعادة خط سكك الحديد من البصرة الى تركيا ومنها الى أوروبا".

وشدد رئيس الوزراء، على "أننا لا نكتفي فقط بزيادة التبادل التجاري بين البلدين بل ندعو رجال الأعمال والشركات التركية لتأسيس مصانع ومصالح وشراكات اقتصادية داخل العراق في مجالات الصناعة والتجارة والاعمار واستثمار الاراضي الزراعية ، مما يعمق جذور التعاون ويعود بالنفع على البلدين والشعبين ويفتح أسواق البلدين أمام المنتجات العراقية والتركية والمشتركة، وان يكون هذا توجها استراتيجيا في العلاقات العراقية التركية"، مؤكداً أن "العراق بلد واعد ويجب ان تكون لدينا رؤية مستقبلية مشتركة من اجل تحقيق المنفعة للبلدين والشعبين".

ودعا عبد المهدي، الى "حل جميع المسائل العالقة مباشرة بين الحكومتين العراقية والتركية وتوقيع اتفاقيات وتعاون مباشر حول المياه والنفط والأمن، وإنهاء قضية تواجد القوات التركية في منطقة بعشيقة دون استحصال موافقة الحكومة العراقية"، مؤكداً "أهمية الانطلاق بمرحلة جديدة من التعاون الأخوي بين البلدين والشعبين وتبادل المصالح وتفعيل عمل اللجنة التنسيقية المشتركة".

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من جهته، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن العراق بلد مهم بالنسبة لنا وننتظر زيارتكم بإهتمام كبير، ويسعدنا ما يشهده العراق من استقرار داخلي وأمن وإزالة للكتل الكونكريتية وفتح الطرق ونرى في وجود مكتبكم خارج المنطقة الخضراء رسالة بليغة معبرة عن القرب من المواطنين وكسر للحواجز.

وبيّن اوغلو، "يسعدنا تحسين العراق لعلاقاته مع دول الجوار كافة ، وأن يلعب العراق دورا إقليميا مهما يتناسب مع حجمه وتأريخه وموقعه"، مثمناً "سياسة الحكومة العراقية في بناء علاقاتها الخارجية بشكل متوازن ومتين ونتطلع الى حل جميع المسائل العالقة بين البلدين بأجواء ودية وبشكل مباشر".

ودعا وزير الخارجية التركي الى "رفع مستوى التبادل التجاري وتطوير الطرق البرية والسكك والتعاون في مجالات مواجهة المنظمات الارهابية وقضايا النفط والمياه والكمارك وفتح القنصليات"، مبدياً "استعداد الجانب التركي للتعاون حول تزويد العراق بالطاقة الكهربائية، وتعزيز التواصل والشراكة بين رجال الاعمال في البلدين والاستفادة من القرض التركي الذي أعلن ضمن مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت".

