بغداد وأربيل يبرمان اتفاقيات بشأن رواتب البيشمركة والمنافذ الحدودية

الخليج 365/ بغدادعقد مسؤولو إقليم كردستان مع وفد وزاري رفيع من بغداد، الأحد، اجتماعاً مشتركاً لبحث عدد من القضايا العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم، فيما أبرم الجانبان اتفاقيات بشأن رواتب البيشمركة والمنافذ الحدودية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وفداً رفيع المستوى من الحكومة المركزية مؤلف من عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي وصل إلى أربيل، لعقد اجتماع مشترك مع رئيس وزراء إقليم كردستان ومسؤولين آخرين في الإقليم، من اجل التباحث في القضايا العالقة بين الجانبين".



وأضاف أن "الاجتماع خلص الى ابرام عدد من الاتفاقيات ذات الاهمية والتي كانت متلكئه خلال الفترة الماضية بين حكومتي المركز والاقليم بشأن الخلافات العالقة منذ سنوات عدة حول العديد من القضايا ومنها النفط والموازنة ورواتب البيشمركة والمناطق المختلف عليها والمنافذ الحدودية".

وأكد البيان، أنه "تم بحث جملة من المسائل المهمة ومنها التعرفة الجمركية والمنافذ الحدودية إضافة إلى مواضيع متعلقة بالجانب المالي والتجاري والزراعي".

وأوضح أن "وفد الحكومة المركزية يتألف من وزراء المالية والصناعة والتخطيط والزراعة والثقافة، ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي العراقي ومدير الجمارك وعدد كبير من المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء العراقي".