توقعات بوصول انتاج البصرة من القمح خلال الموسم الحالي الى 10 آلاف طن

الخليج 365/ البصرةأعلنت مديرية الزراعة في محافظة البصرة، الأحد، أن كميات القمح التي تم تسويقها من قبل مزارعين بلغت ثمانية آلاف طن، فيما توقعت أن ترتفع الكمية الى أكثر من عشرة آلاف طن على الرغم من الأضرار الفادحة التي لحقت ببعض الحقول من جراء الفيضانات والسيول.

وقال مدير مديرية الزراعة في المحافظة عامر سلمان عبد الحسين في حديث لـ الخليج 365، إن "كميات القمح التي اكتملت اجراءات استلامها من المزارعين بلغت لغاية اليوم ثمانية آلاف طن، ونتوقع أن تصل الى أكثر من عشرة آلاف طن عند انتهاء موسم الحصاد".



وأضاف أن "انتاج البصرة من القمح خلال الموسم الحالي سيكون أكثر بفارق بضعة آلاف عن الموسم السابق على الرغم من الأضرار التي تسببت بها الفيضانات والسيول، حيث كان الانتاج في العام الماضي تسعة آلاف طن".

وأشار عبد الحسين الى أنه "من أبرز أسباب الزيادة في الانتاج وفرة الأمطار ودعم المزراعين بالأسمدة والبذور من قبل وزارة الزراعة"، مضيفاً أن "المؤشرات تفيد بأن انتاج الموسم المقبل سيكون أكثر وفرة من الموسم الحالي".

يذكر أن البصرة لا تتبوء مرتبة متقدمة على مستوى الانتاج الوطني من الحبوب، ويكاد يقتصر وجود حقول القمح في مناطقها الشمالية المتاخمة للأهوار، إلا أن المحافظة تضم نحو ثلاثة آلاف مزرعة موسمية للطماطم تقع معظمها ضمن قضاء الزبير الواقع غرب المحافظة، فيما تنتشر بساتين النخيل في أقضية أبي الخصيب وشط العرب والفاو.