أوغلو: افتتاح قنصليتنا في البصرة قريباً وأردوغان بصدد زيارة العراق

الخليج 365/ البصرةأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، أن حكومة بلاده اقتربت من اعادة افتتاح قنصليتها العامة في المحافظة بعد إغلاقها لمدة خمسة أعوام، فيما أكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان بصدد زيارة العراق.

وقال أوغلو خلال لقاء مع عدد من المسؤولين في البصرة وتابعته الخليج 365، إن "الحكومة التركية عازمة على إعادة افتتاح القنصلية التركية العامة في البصرة"، مبيناً أن "افتتاحها سيكون قريباً".



وأشار الى أن "تركيا تعمل على تطوير علاقتها مع العراق، وتسعى للعب دور كبير في اعماره"، مضيفاً أن "الرئيس رجب طيب أردوغان بصدد زيارة العراق قريباً، والبصرة ستكون جزءاً من برنامج الزيارة".

يذكر أن الحكومة التركية قد أغلقت قنصليتها في البصرة منتصف عام 2014، ثم أعلنت خلال العام السابق عزمها افتتاحها مع قنصليتها العامة في الموصل، وخلال مؤتمر صحافي لأوغلو عقده في بغداد قبل ساعات قليلة كشف عن رغبة تركية لافتتاح قنصليتين في النجف وكربلاء، فضلاً عن تعزيز التعاون بين البلدين.

