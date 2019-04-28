وصول وزير الخارجية التركي الى البصرة

الخليج 365/ البصرةوصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاحد، الى محافظة البصرة على رأس وفد من حكومة بلاده قادماً من العاصمة بغداد.

وقال مصدر حكومي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وصل، قبل قليل، الى محاظفة البصرة على رأس وفد من الحكومة التركية".

واشار المصدر الى أنه "من المزمع أن يلتقي أوغلو بمسؤولين بصريين في مقر مجلس المحافظة للتباحث بشأن العلاقات بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع البصرة باعتبارها عاصمة العراق الاقتصادية".



يذكر أن الحكومة التركية أغلقت قنصليتها في البصرة منتصف عام 2014، ثم أعلنت خلال العام السابق عزمها افتتاحها مع قنصليتها العامة في الموصل، وخلال مؤتمر صحافي لأوغلو عقده في بغداد قبل ساعات قليلة كشف عن رغبة تركية لافتتاح قنصليتين في النجف وكربلاء، فضلاً عن تعزيز التعاون بين البلدين.