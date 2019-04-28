

أعلنت وزارة التربية، الاحد، عن استكمال إجراءات إطلاق رواتب ٢٩٥٤ من موظفي محافظة صلاح الدين "المدخرة". الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة التربية، الاحد، عن استكمال إجراءات إطلاق رواتب ٢٩٥٤ من موظفي محافظة صلاح الدين "المدخرة". وقالت في بيان تلقت الخليج 365، إن "قسم التصاريح والمعلومات الامنية في مكتب الوزير أعلن عن استكمال اجراءات التدقيق الامني لـ2954 من موظفي تربية محافظة صلاح الدين من قبل جهاز الامن الوطني". وبينت الوزارة ان "جهاز الامن الوطني ارسل معلومات وأسماء الموظفين المنجزة تصاريحهم الى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات الخاصة باطلاق الرواتب المدخرة لغرض صرفها لهم".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية تستكمل إجراءات إطلاق رواتب ٢٩٥٤ من موظفي صلاح الدين المدخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.