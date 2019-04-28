موظفو مجلس البصرة يتظاهرون للمطالبة بمساواتهم باقرانهم في الدوائر الرقابية

الخليج 365/ بغدادتظاهر العشرات من موظفي مجلس محافظة البصرة، اليوم الاحد، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية التي تتضمن عدة مطالب يتصدرها شمولهم بمخصصات الخطورة اسوة باقرانهم من موظفي الجهات الرقابية الاخرى.

وقال المهندس عماد صبيح مدير ادارة قسم الموارد البشرية في مجلس محافظة البصرة في حديث لـ الخليج 365، إن "الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو مجلس المحافظة داخل بناية المجلس جاءت للمطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومجلس النواب بمساوتهم بأقرانهم ومنحهم مخصصات الخطورة اسوة ببقية الدوائر الرقابية بالاضافة الى تثبيت العاملين بنظام العقود في المجلسعلى الملاك الدائم"، لافتاً الى أن "اعداد الموظفين العاملين بنظام العقود في دائرتي المجلس والمحافظة تبلغ قرابة 4000 موظف".



واكد صبيح أن "الموظفين العاملين بنظام الاجر اليومي يتقاضون رواتب متدنية جداً تصل لقرابة 200 دينار عراقي فقط، فضلاً عن كون تلك الرواتب تتأخر لمدد زمنية تصل احياناً لشهرين او ثلاث اشهر رغم كونها لا تسد احتياجات اسرهم".