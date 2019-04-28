جنايات ميسان: الاعدام لمدانين بقتل شخص وسرقة منزله

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنايات ميسان، الاحد، حكمين بالاعدام لمدانين اثنين عن جريمة قتل احد المواطنين في منطقة حي الجمعيات بالمحافظة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "جنايات ميسان قضت حكما باعدام مدانين اعترفا بحادثة قتل رجل بعدما دخلا داره وسرقة المخشلات الذهبية العائدة لزوجته واجهزة هواتف نقالة، مرتدين ملابس سوداء واقنعة اثناء دخولهم المنزل".



وأضاف أن "المدانين اعترفا بان المجنى عليه منعهم من الدخول اثناء طرقهم باب الدار لكنهم ضربوه على راسه بواسطة السلاح ما ادى الى قتله في الحال"، مشيرا الى ان "المحكمة أصدرت حكمها بالاعدام استنادا لأحكام المادة 406/1/ من قانون العقوبات العراقي".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

