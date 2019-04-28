الجميلي: ادارة الحلبوسي جيدة وتحظى بتوافق كبير

الخليج 365/ بغداداثنى أمين عام حركة العمل والوفاء كريم عفتان الجميلي، الاحد، على ادارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عادا اياها "جيدة وتحظى بتوافق كبير"، فيما اشار الى أن اللجان النيابية تعمل ولكن ينقصها بعض الشيء.

وقال الجميلي في تصريح ورد الى الخليج 365، إن "أدارة الحلبوسي جيدة ومتناهية في الضبط وكذلك تحظى بتوافق كبير داخل مجلس النواب والحكومة العراقية"، مشيرا الى أنها "خالية من التلكؤ، ولكن تشريع القوانين يحتاج الى اكثر من قراءة ليتم تمريره والمصادقة عليها".



وأوضح الجميلي ان "اللجان النيابية تعمل داخل البرلمان ولكن ينقصها بعض الشيء".

وبخصوص عمل اللجان في ما يخص استجواب الوزراء، قال الجميلي، "يجب اعطاء فرصة للوزير للعمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر ومن ثم العمل على استجوابه، في حال حدوث أي خروقات وذلك لأعطائه الوقت الكافي ومن بعدها يتم محاسبته او الاشادة بعمله".

وأضاف الجميلي ان "مسؤولية إكمال الكابينة الوزارية تقع على عاتق الكتل السياسية وليس فقط على شخص رئيس الوزراء"، لافتا الى ان "التأخير في الاعلان عن المرشحين سيدخل البلد في دوامة وصراع نحن في غنى عنه".

