صحيفة: العراق لم يشهد أي انسحاب للقوات الأجنبية المتواجدة على أراضيه

الخليج 365/ بغدادذكرت صحيفة العربي الجديد، ان العراق لم يشهد أي انسحاب للقوات الأجنبية المتواجدة على أراضيه، فيما اشارت الى ان القوات التركية زاد عددها خلال الفترة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان "العراق لم يشهد أي انسحاب للقوات الأجنبية المتواجدة على أراضيه خلال الفترة الماضية، والذي حدث أنّ مهام الكثير منها تقلّصت وتحجّمت، بعد إقرار برلمانات دول هذه القوات بنهاية جزء من خدمتها، مثل هولندا والسويد وكندا"، مبينا أنّ "هذه القوات باقية في العراق من أجل الأمور اللوجستية، خصوصاً أن العمليات العسكرية ضدّ داعش قد انتهت".



واضاف المصدر ان "القوات الأسترالية انسحبت كقوات عسكرية قتالية مساندة وكذلك الألمانية، ومن بقي من أفرادها يعملون بصفات خدمية لوجستية"، لافتا الى ان "أعداد الجنود الفرنسيين القتاليين تراجعت كثيراً عن السابق".

وتابع المصدر ان "الولايات المتحدة ما زالت القوة الأجنبية الأولى في العراق، حيث لديها قوات مارينز وكوماندوس، وسرب طائرات مروحية ودروع ودبابات ووحدات قتالية برية ومظلية، إلى جانب قوات استشارية وتدريبية وقوات هندسية تهتم بصيانة المعدات والطائرات والآليات العسكرية التابعة للجيش العراقي والتي هي من منشأ أميركي، فضلاً عن أمور أخرى مدرجة ضمن مساعدات للقوات العراقية".

واكد المصدر انه "بالنسبة للروس، ليس لديهم وجود على مستوى الأدوار اللوجستية، ولا على مستوى القوات العسكرية، ولكنهم ضمن غرفة التنسيق الرباعي التي تجمع إيران والعراق وقوات نظام بشار الأسد إلى جانبهم، وهي وحدة لا ترتقي إلى دائرة عمليات، وتعنى بالتنسيق وتبادل المعلومات فقط"، موضحا ان "الأتراك زاد عديدهم على عكس باقي القوات، وتحديداً في بعشيقة، ومناطق متفرقة من إقليم كردستان".

وكشف مصدر برلماني، في 16 اذار 2019، عن وجود صيغتين لمشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق، مبينا ان المسودة الأولى تنص على إنهاء الوجود الأجنبي في العراق في فترة لا تتجاوز 12 شهراً، ومساعدة الحكومة على إنجاز كافة النواقص والاحتياجات التي تتطلبها قوات الجيش والشرطة العراقية، والمسودة الثانية تتضمن البدء بسحب تدريجي للقوات الأجنبية من العراق في فترة أقصاها لا يتجاوز 36 شهراً، وتلتزم الحكومة باستكمال متطلبات الاعتماد الذاتي بالملف الأمني على القوات العراقية، فيما اشار الى ان قرار اخراج تلك القوات سياسي وليس امني.

