عواد ينفي ترشيحه لمنصب محافظ البصرة

نفى النائب عدي عواد، الاحد، ترشيحه لمنصب محافظ البصرة، مبينا ان اي منشورات بهذا الخصوص لا إساس لها من الصحة.
وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناولت اخبار ومعلومات عن ترشيحي لمنصب محافظ البصرة"، مبينا ان "اي منشورات بهذا الخصوص لا إساس لها من الصحة".
واضاف ان "المحافظ في الوقت الراهن هو اسعد العيداني"، مشيرا الى انه "لا صحة لما ينشر حول ترشحي لمنصب المحافظ".
وتابع "في الوقت الراهن أمارس دوري كنائب في البرلمان العراقي".
يذكر ان عددا من صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا تضمن انه تم ترشيح النائب عدي عواد لمنصب محافظ البصرة خلفا للمحافظ الحالي اسعد العيداني.
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