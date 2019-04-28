ترجيحات بعرض مرشحي العدل والتربية للتصويت بجلسة الاثنين

الخليج 365/ بغدادرجحت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الاحد، عرض مرشحي حقيبتي التربية والعدل للتصويت داخل جلسة البرلمان يوم غد الاثنين، مشيرة الى أن مرشحة التربية من كتلة خميس الخنجر، والعدل من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بحسب التوافقات السياسية.

وقالت عالية نصيف في حديث لـ الخليج 365، ان "المعلومات التي لدينا بان هناك وزارتين من الوزارات المتبقية قد تم حسم امرهما بشكل كبير جدا وهما وزارتي العدل والتربية"، مرجحة "عرضهما للتصويت بجلسة الاثنين المقبل".



وبينت ان "الاسماء التي سيتم تقديمها، وصلت بوقت سابق ومنذ فترة، لكنها لم تطرح للتصويت نتيجة لعدم التوافق عليها لكنها اليوم وبحسب ما سمعناه فانه تم التوصل الى توافق عليها وسيتم طحها للتصويت".

واوضحت نصيف، انه "وبحسب التوافقات والاتفاقات السياسية فان مرشحة التربية هي من كتلة خميس الخنجر، اما مرشح حقيبة العدل فهو من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكدة، ان "الجدل السياسي ما زال مستمرا بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية واللتان لم تحسمان حتى اللحظة، بالتالي نستبعد عرضهما للتصويت داخل جلسات البرلمان خلال هذه الايام".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مقررة البرلمان خديجة علي قولها إن "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺴﻠﻢ اﺳﻤﻲ ﻣﺮﺷﺤﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻟﻄﺮﺣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ".

