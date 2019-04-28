سائرون: الردود تجاه الوزير البحريني اثبتت وحدة العراقيين

الخليج 365/ بغدادأكدت كتلة سائرون النيابية، الأحد، أن العراقيين اثبتوا وحدتهم من خلال ردودهم على الوزير البحريني الذي "أساء" الى زعينم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال رئيس الكتلة حسن العاقولي في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة وحضور الخليج 365، "نثمن رفض وادانة جميع العراقيين من الشمال الى الجنوب تصريحات وزير الخارجية البحريني الفاقد للياقة"، مؤكدا أن "العراقيين اثبتوات وحدتهم في ردهم على الاساءة التي وجهها الوزير الى الصدر".



وأضاف العاقولي، أن "العراقيين يرفضون ان تكون ارضهم تصفية لحساب الاخرين، وعلى الحكومة والكتل السياسية استقلالية القرار العراقي بحفظ حدود وثروات العراق"، لافتا الى أن "العراقيين قاتلوا الارهابيين نيابة عن دول المنطقة والعالم، وان الدعم الدولي لم يكن بحجم تضحيات العراقيين".

ووجه العاقولي، قوله الى من سماهم "الحكام الظالمين" اينما وجدوا في العالم أن "الشعوب هي المنتصرة في النهاية لانها اقوى من الطغاة"، داعيا، المجتمع الدولي المتمثل بالامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجامعة العربية بـ"الالتزام الكامل بالقوانين الدولية لاحترام سيادة البلدان".

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، قلقه من "تزايد" ما وصفها "التدخلات" في الشأن العراقي، فيما دعا إلى إلى تنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فوراً، ورد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بصورة مسيئة على الصدر.

فيما لاق تصريح آل خليفة ردود فعل سياسية وشعبية، حيث استنكروا وادانوا كلام الوزير وطالبوه بتقديم اعتذار رسمي واستدعاء السفير البحريني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية ذلك.

