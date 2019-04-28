الانواء الجوية: امطار خفيفة رعدية ابتداء من غد الاثنين

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، تساقط امطار خفيفة رعدية ابتداء من يوم غد الاثنين، مشيرة الى ان درجات الحرارة سترتفع قليلا.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية ليوم غد الاثنين صحو الى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحيانا بعد الظهر خاصة في الاقسام الغربية مع ارتفاع لدرجات الحرارة قليلا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع قطع من الغيوم وترتفع درجات الحرارة".



واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم الثلاثاء صحو وغائم جزئي في بعض الاماكن مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة يتحول بعد الظهر الى صحو"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو مع قطع من الغيوم ،ال تغير في درجات الحرارة".

واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية ليوم الاربعاء غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة صباحا ثم يتحسن تدريجيا، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع قطع من الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".

وبينت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية ليوم الخميس غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع قطع من الغيوم ".

يذكر ان موسم الربيع الحالي شهد تساقط امطار غزيرة وخاصة في المناطق الشرقية من البلاد ادت الى حدوث سيول والى ارتفاع في مناسيب المياه بنهر دجلة.