مكتب عبد المهدي: سنقلل من عوائق طريق مطار بغداد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي

الخليج 365/ بغدادأعلن السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، أن الجهات المختصة ستقلل من كثرة العوائق في الطريق المؤدي الى مطار بغداد الدولي تمهيدا لرفعها بشكل نهائي.

وقال الفريق الركن محمد حميد في حديث لـ الخليج 365، "استلما شكاوى المواطنين بشأن كثرة العوائق في الطريق المؤدي الى داخل مطار بغداد الدولي، وايضا تكلمنا مع الجهات المختصة بهذا الشأن".

وأوضح حميد، "هناك استجابات عديدة بشأن رفع جميع الحواجز بالطريق"، لافتا الى أن "الجهات المتخصصة ستقوم بالتقليل من كثرة العوائق في الطريق المؤدي الى المطار تمهيدا لرفعها بشكل نهائي".

