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بعد اعادة اعماره.. اعاد اهالي الموصل اليوم الاحد ( 28 نيسان 2019)، فتح سوق باب السراي في الجانب الايمن من المدينة.
وكان سوق "باب السراي" الشهير في الموصل والمختص ببيع الاقمشة، قد تعرض للتدمير خلال عمليات تحرير المدينة من سطوة تنظيم داعش الارهابي.
ويقول تجار السوق، إن إرهاب داعش طال كل شيء حتى سوق السراي القديم، الذي لاقى من الاهمال ثم الدمار الكبير.
واشاروا الى أن إرادة أهالي الموصل كانت أقوى من الارهاب، موضحين أن أصحاب محلات سوق السراي أعادوا تأهيل سوقهم ومحالهم من جديد في تحد لكل الظروف الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. موصليون يحتفلون باعادة فتح سوق السراي الشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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