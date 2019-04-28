بالصور.. موصليون يحتفلون باعادة فتح سوق السراي الشهير

الخليج 365/ بغدادبعد اعادة اعماره.. اعاد اهالي الموصل اليوم الاحد ( 28 نيسان 2019)، فتح سوق باب السراي في الجانب الايمن من المدينة.

وكان سوق "باب السراي" الشهير في الموصل والمختص ببيع الاقمشة، قد تعرض للتدمير خلال عمليات تحرير المدينة من سطوة تنظيم داعش الارهابي.



ويقول تجار السوق، إن إرهاب داعش طال كل شيء حتى سوق السراي القديم، الذي لاقى من الاهمال ثم الدمار الكبير.

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واشاروا الى أن إرادة أهالي الموصل كانت أقوى من الارهاب، موضحين أن أصحاب محلات سوق السراي أعادوا تأهيل سوقهم ومحالهم من جديد في تحد لكل الظروف الصعبة.



