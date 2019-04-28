متظاهرون يقطعون شارع الجادرية وسط بغداد "صور"

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تظاهر العشرات من المفصولين في الحشد الشعبي، الاحد، في شارع منطقة الجادرية وسط بغداد.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من المفصولين في الحشد الشعبي تظاهروا اليوم، في شارع منطقة الجادرية وسط بغداد، للمطالبة باعادتهم للخدمة.
واضاف ان المتظاهرين اكدوا ان عمليات اعادة المفصولين فيها فساد كبير، مشيرا الى ان المتظاهرين قطع ممرا واحد في شارع الجادرية والمتجه من ساحة الطابقين الى جامعة بغداد.
واكد المراسل ان القوات الامنية طوقت المكان واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.