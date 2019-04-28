متظاهرون يقطعون شارع الجادرية وسط بغداد "صور"

الخليج 365/ بغدادتظاهر العشرات من المفصولين في الحشد الشعبي، الاحد، في شارع منطقة الجادرية وسط بغداد.

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من المفصولين في الحشد الشعبي تظاهروا اليوم، في شارع منطقة الجادرية وسط بغداد، للمطالبة باعادتهم للخدمة.

واضاف ان المتظاهرين اكدوا ان عمليات اعادة المفصولين فيها فساد كبير، مشيرا الى ان المتظاهرين قطع ممرا واحد في شارع الجادرية والمتجه من ساحة الطابقين الى جامعة بغداد.



واكد المراسل ان القوات الامنية طوقت المكان واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ.

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