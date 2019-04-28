تحقيق الشعب تصدق اعترافات متهم يتاجر بالحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الشعب، الاحد، اعترافات متهم عن جريمة المتاجرة بالحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المتهم اعترف أمام قاضي التحقيق بالمتاجرة بالحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية وهي الفاليوم وبالتان والقبرصي وكمية من الحبوب المخدرة نوع صفر واحد".

وأضاف أن "المتهم ضبطت بحوزته المئات من الاشرطة والحبوب المخدرة في منطقة حي البنوك"، لافتا إلى أن "المحكمة صدقت أقواله استنادا لأحكام المادة 28 /اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبصدد إحالته على المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".



يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.