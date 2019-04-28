النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام الأسواق المركزية سابقاً

الخليج 365/ بغدادكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ المدير العامِّ للأسواق المركزيَّة سابقاً، مُبيِّنةً أنَّ المُدان تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العامِّ من خلال ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة اصدرت مطلع نيسان الجاري حكماً غيابياً بحقِّ المُدان؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".



وتابعت إنَّ "تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تشير إلى ارتكاب المُدان ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عبر إيداع مبلغ (16,300,000,000) مليار دينارٍ من حساب الأسواق المركزيَّة في أحد المصارف الخاسرة التي لا تمتلك فائضاً نقدياً (خلافاً للصلاحيَّات الممنوحة له)؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العامِّ".

واشارت الى أن "قرار الحكم القاضي بالحبس الشديد مُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ المُدان تضمَّن أيضاً فقرتي وضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة لطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

