الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

العشرات يتظاهرون امام القنصلية البحرينية في النجف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365/ النجف
نظم العشرات من اتباع التيار الصدري في محافظة النجف، اليوم الاحد، تظاهرة سلمية امام مبنى القنصلية البحرينية في المحافظة.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات نظموا، صباح اليوم، تظاهرة سلمية امام مبنى القنصلية البحرينية في محافظة النجف احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية البحريني المسيئة بحق السيد مقتدى الصدر.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس السبت، كل من يريد التظاهر امام السفارة البحرينية الى تسليمها وردة تعتبر هدية للشعب البحريني.

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، قلقه من "تزايد" ما وصفها "التدخلات" في الشأن العراقي، ودعا عبر تغريدة له إلى تنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فوراً، في حين رد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بتغريدة "مسيئة" الى الصدر.

ولاقت تغريدة آل خليفة ردود فعل سياسية وشعبية مستنكرة وإدانة لكلام الوزير وطالبوه بتقديم اعتذار رسمي واستدعاء السفير البحريني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العشرات يتظاهرون امام القنصلية البحرينية في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا