العشرات يتظاهرون امام القنصلية البحرينية في النجف

الخليج 365/ النجفنظم العشرات من اتباع التيار الصدري في محافظة النجف، اليوم الاحد، تظاهرة سلمية امام مبنى القنصلية البحرينية في المحافظة.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات نظموا، صباح اليوم، تظاهرة سلمية امام مبنى القنصلية البحرينية في محافظة النجف احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية البحريني المسيئة بحق السيد مقتدى الصدر.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس السبت، كل من يريد التظاهر امام السفارة البحرينية الى تسليمها وردة تعتبر هدية للشعب البحريني.



وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، قلقه من "تزايد" ما وصفها "التدخلات" في الشأن العراقي، ودعا عبر تغريدة له إلى تنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فوراً، في حين رد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بتغريدة "مسيئة" الى الصدر.

ولاقت تغريدة آل خليفة ردود فعل سياسية وشعبية مستنكرة وإدانة لكلام الوزير وطالبوه بتقديم اعتذار رسمي واستدعاء السفير البحريني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية ذلك.

