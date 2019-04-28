اوغلو من بغداد: من المفيد فتح منفذ حدودي جديد مع العراق ويكون لدينا خطوط لسكك النقل

الخليج 365/ بغداداكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، الاحد، انه من المفيد فتح منفذ حدودي جديد مع العراق، لافتا الى ضرورة ان يكون خطوط لسكك النقل.

وقال اوغلو في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم وحضرته الخليج 365، "اننا سنستمر بالعمل لتقوية علاقاتنا الثنائية، ونعمل سوياً لتنفيذ الامور التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح"، مشددا على ضرورة "تذليل العقوبات امام زيادة حجم التبادل التجاري".



واضاف انه "سيكون من المفيد ان نفتح منفذ حدودي جديد ويكون لدينا ايضا خطوط سكك للنقل"، مشيرا الى ان "تركيا ستقدم دعما كبيرا للعراق في المرحلة المقبلة".

يذكر ان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وصل اليوم الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية وخاصة في التبادل التجاري.

