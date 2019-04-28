الحكيم لاوغلو: العراق يرفض اي عمليات عسكرية تجاه تركيا

الخليج 365/ بغداداكد وزير الخارجية محمد الحكيم، الاحد، انه بحث مع نظيره التركي زيادة التبادل التجاري بين العراق وتركيا وموضوع الفيزا، فيما اشار الى ان العراق يرفض اي عمليات عسكرية تجاه تركيا.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وحضرته الخليج 365، "بحثنا مع الجانب التركي العلاقات الثنائية، وهي جزء من سلسلة الزيارات بين الطرفين وتأتي ضمن الاتفاق بزيادة حجم التبادل التجاري وموضوع الفيزا"، مبينا "اننا ناقشنا مواضيع عدة اهمها السياسية كالجارة ايران وغيرها من الدول".



واضاف ان "العراق يرفض اي عمليات عسكرية تجاه تركيا"، مشيرا الى ان "اوغلو اكد ايضا انهم يرفضون استخدام الاراضي العراقية لاقامة عمليات عسكرية ضد اي دولة مجاورة".

وتابع "اننا رحبنا بالمقترح التركي الذي نص على ارسال مبعوث للتباحث بشان المياه الاقليمية"، معتبرا ان "الزيارات المتبادلة تقوي عناصر الاخوة".

يذكر ان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وصل اليوم الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية وخاصة في التبادل التجاري.

