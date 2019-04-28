نائب يكشف عن موعد التصويت على مرشحي الوزارات والشمري يعلن الاوفر حظا للدفاع

الخليج 365/ بغدادكشف النائب محمد الكربولي، الاحد، عن موعد التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة، فيما اعلن رئيس ائتلاف الوطنية كاظم الشمري عن المرشح الاوفر حظا لتولي وزارة الدفاع.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن الكربولي قوله ان "الأربعاء المقبل سيشهد التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية لا سيما وزارتي الدفاع والداخلية"، مبينا ان "أبرز مرشح لحقيبة الدفاع هو صلاح الحريري".



وحول وزارتي التربية والعدل، أكد الكربولي أن الاسمين (سفانة الطائي للتربية واركان قادر للدفاع سيطرحان للتصويت هذا الأسبوع دون معرفة ما إذا كانا يحظيان بثقة البرلمان أم لا خصوصا مرشحة وزارة التربية".

من جانبه اكد رئيس كتلة ائتلاف الوطنية كاظم الشمري لـ"الشرق الأوسط" أن "المرشح الأوفر حظا للدفاع هو نجاح الشمري بينما كان هناك قبل ذلك عدد كبير من الأسماء المرشحة"، مبينا أن "الخلاف حول أسماء المرشحين للدفاع والداخلية تم تقليصه إلى حد كبير حيث إن المرشح للدفاع بات الآن هو نجاح الشمري فقط كون هذا المنصب من حصة ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي".

وتابع الشمري أنه "إذا كانت هناك شخصيات قد رشحت أسماء أخرى فإن هذا لا يعني أنه مرشح ومدعوم من رئيس القائمة اياد علاوي".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مقررة البرلمان خديجة علي قولها إن "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺴﻠﻢ اﺳﻤﻲ ﻣﺮﺷﺤﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻟﻄﺮﺣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، مبينا انه "تم ترشيح سفانة الطائي للتربية واركان قادر للعدل، فيما نفى مصدر سياسي تلك الانباء.

كما نفى رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، امس السبت، ترشيح الائتلاف صلاح الحريري لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكداً أن المرشح "الوحيد" هو نجاح الشمري.

