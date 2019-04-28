صادقون تدعو الخارجية لاستدعاء القائم باعمال السفارة الامريكية وتسليمة مذكرة احتجاج

الخليج 365/ بغداددعا نائب عن كتلة صادقون، الاحد، وزارة الخارجية لاستدعاء القائم باعمال السفارة الامريكية في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بسبب تطاول السفارة على المرجعيات الدينية من جهة واستهداف القوات الامنية العراقية من جهة اخرى.

وقال فاضل الفتلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "السفارة الامريكية في بغداد تجاوزت جميع الاعراف واللباقة الدبلوماسية وبدأت بالتجاوز بشكل غير مقبول ويمس السيادة العراقية يرافقه خروقات واضحة من القوات الامريكية في محافظة كركوك ادت الى استشهاد منتسب بالشرطة الاتحادية".



ودعا الفتلاوي، وزارة الخارجية "لأن تقف بقوة تجاه تلك التصرفات والعمل على استدعاء القائم بالاعمال الامريكي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وتنذرهم بعدم تكرار تلك التصريحات والتصرفات الاستفزازية سواء بالاعتداء على القوات الامنية وثانيا التطاول على المرجعيات الدينية".

كما دعا الفتلاوي، إلى ضرورة "اتخاذ موقف موحد من الحكومة والبرلمان وخروج جميع القوى السياسية بموقف واحد وثابت لايقاف السفارة الامريكية عند حدها"، مشددا على "احترام سيادة العراق والعمل وفق السياقات الدبلوماسية ولا تتجاوزها".

وهاجمت السفارة الأمريكية في بغداد، في منشور لها الجمعة 26 نيسان 2019 المرشد الأعلى علي خامنئي باتهامه بالفساد، مشيرة الى،إن "الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءًا من القمة" مبينة، أن "ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران، بعد أربعين عامًا من حكم الملالي".