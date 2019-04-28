الكربولي: قد نختلف سياسيا مع الصدر احيانا لكننا نتفق مع طروحاته الوطنية

اكد رئيس كتلة الحل جمال الكربولي، الاحد، انه يتفق مع طروحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الوطنية.
وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "قد نختلف سياسيا مع السيد مقتدى الصدر احيانا، لكننا نتفق مع طروحاته الوطنية".
واضاف "نرفض بشدة اي تجاوز عليه كونه والحق يقال رمزا وطنيا لشريحة واسعة من العراقيين".
وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس السبت، قلقه من "تزايد" ما وصفها "التدخلات" في الشأن العراقي، فيما دعا إلى إلى تنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فوراً، ورد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بصورة مسيئة على الصدر.
فيما لاق تصريح آل خليفة ردود فعل سياسية وشعبية، حيث استنكروا وادانوا كلام الوزير وطالبوه بتقديم اعتذار رسمي واستدعاء السفير البحريني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية ذلك.
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