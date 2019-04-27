نائب يدعو لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الوزير البحريني الذي أساء للصدر

دعا النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، السبت، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية تجاه تغريدة وزير خارجية البحرين التي اساء فيها الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال العميري في حديث لـ الخليج 365، "أننا بالوقت الذي نستنكر وندين منشور ثور البحرين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتطاوله على الرمز القائد مقتدى الصدر، فأننا نؤكد ان الكلام الذي صدر من الثور البحريني مرفوض ومردود على اهله و لا يحيق المكر السيء الا بأهله".
ودعا العميري الحكومة العراقية، إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية بحق هكذا مواقف من الدول، والا ربطناه في معتلفه".
وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، قلقه من "تزايد" ما وصفها "التدخلات" في الشأن العراقي، فيما دعا إلى إلى تنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فوراً.
وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة قد ردّ بصورة مسيئة على الصدر.
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