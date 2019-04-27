الإعلان عن تأسيس الهيئة التنسيقية العليا لعرب كركوك

الخليج 365/ بغدادأعلن في محافظة كركوك, السبت، عن تأسيس الهيئة التنسيقية العليا لعرب كركوك داخل المحافظة.

وقال القيادي في الهيئة خالد دحام خلال موتمر صحفي بحضور رئيس التحالف العربي راكان سعيد الجبوري وقيادات في المجلس العربي والجبهة العربية الموحدة وحضرته الخليج 365، إنه "تم تأسيس الهيئة التنسيقية العربية الموحدة التي تضم جميع القوى والاحزاب والكيانات السياسية لتكون نواة موحدة لجميع القوى والأحزاب العربية".



وأضاف دحام، أن "إعلان الهيئة سيعمل على توحيد الرؤى والمواقف من جميع القضايا السياسية والأمنية والخدمية والانتخابية والحوار مع القوى والمكونات السياسية الأخرى".