أب يقتل ابنه بـ"سكين" ويسلم نفسه للشرطة شرقي بغداد

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر أمني، السبت، بقيام أب بقتل أبنه وتسليم نفسه للشرطة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أحد الآباء أقدم، اليوم، على قتل ابنه بسلاح ابيض (سكين) داخل منزله ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المتهم قام بتسليم نفسه الى الجهات الامنية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

وتشهد العاصمة بغداد بين فترة وأخرى حوادث قتل بالأسلحة النارية والبيضاء، فيما أعلنت القوات الأمنية عدة مرات عن اعتقال العديد من المتهمين.

