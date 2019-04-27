الداخلية تحذر من صفحة "وهمية" على موقع "الفيس بوك"

الخليج 365/ بغدادحذرت شعبة الجرائم الإلكترونية بمديرية تحقيق الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، السبت، المواطنين من صفحة "وهمية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، داعيةً إياهم إلى عدم التعامل مع الصفحة للحفاظ على "الخصوصيات العائلية".

وقالت الشعبة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تود إحاطة المواطنين الكرام علماً بأنه توجد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باسم (مجربات المعصوم في كشف الهموم) تضم حوالي 6000 مشترك".



وأضافت، أن "هذه الصفحة وهمية فيها استدراج للمواطن من خلال اتباع رابط وهمي وإملاء مجموعة من البيانات ومن ثم الحصول على جميع المعلومات والصور الخاصة دون علم المشترك".

ودعت الشعبة المواطنين، إلى "عدم التعامل مع هذه الصفحة والصفحات الأخرى المشابهة حرصا مناً على الحفاظ على الخصوصيات العائلية وعدم وقوع ضحية لمآربهم".

