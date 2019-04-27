نائب عن الاتحاد الوطني ينفي ارسال اسم مرشح للعدل الى مجلس النواب

الخليج 365/ بغدادنفى النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، السبت، ارسال اسم مرشح لوزارة العدل الى مجلس النواب، مبينا ان حقيبة العدل من استحقاق الاتحاد.

وقال شاويس في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي تحدثت عن ارسال اسم مرشح لوزارة العدل الى مجلس النواب، عار عن الصحة"، مبينا ان "ماتم تداوله من وثيقة تضم اسم مرشح للوزارة عبر وسائل الاعلام هي وثيقة مزورة".



واضاف ان "الحوارات مازالت مستمرة للوصول الى توافقات حول المواضيع المختلفة المطروحة ومن بينها تشكيل حكومة الاقليم ومنصب محافظ كركوك ومرشح حقيبة العدل"، مشددا على انه "بحسب الاستحقاق الانتخابي فان حقيبة العدل هي من استحقاق الاتحاد".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مقررة البرلمان خديجة علي قولها إن "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺴﻠﻢ اﺳﻤﻲ ﻣﺮﺷﺤﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻟﻄﺮﺣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، مبينا انه "تم ترشيح سفانة الطائي للتربية واركان قادر للعدل، فيما نفى مصدر سياسي تلك الانباء.

