نواب: سنناقش التدخل الامريكي في العراق مع عبد المهدي خلال استضافته بالبرلمان

الخليج 365/ بغداداكد عدد من النواب، السبت، ان البرلمان سيناقش التدخل الامريكي في العراق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال استضافته بمجلس النواب.

وقال النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، "تقدمنا بطلب لرئاسة البرلمان لمناقشة التدخل السافر للسفارة الامريكية بالشان الداخلي العراقي مرفقا بتواقيع تجاوزت الـ65 نائبا"، مبينا ان "هذا التدخل غير مبرر وخارج السياقات الدبلوماسية، اضافة الى الحادثة الاليمة في الرياض بكركوك".



واضاف انه "تم الاتفاق على ان يتم مناقشة الموضوع واستضافة رئيس الوزراء بحسب ما وعدنا النائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد".

يذكر ان السفارة الاميركية في بغداد نشرت خبرا على صفحتها بالفيسبوك ذكرت فيه أن "ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي، وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عامًا من حكم الملالي" على حد وصفها.

اعرب تحالف الفتح، امس الجمعة، عن رفضه استخدام البعثات الدبلوماسية المتواجدة على الأراضي العراقية الإساءة الى اي دولة، فيما اشار الى ان الشعب العراقي يحنفظ بالرد وفق الاطر القانونية.

