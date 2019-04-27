ائتلاف الوطنية ينفي ترشيحه صلاح الحريري لمنصب وزير الدفاع

الخليج 365/ بغدادنفى رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، السبت، ترشيح الائتلاف صلاح الحريري لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكداً أن المرشح "الوحيد" هو نجاح الشمري.

وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء عن ترشيح ائتلاف الوطنية صلاح الحريري لمنصب وزير الدفاع وهنا ننفي نفياً قاطعاً هذه الأخبار غير الصحيحة".

وأكد الشمري، أن "مرشح ائتلاف الوطنية لمنصب وزير الدفاع هو نجاح الشمري الذي يعتبر المرشح الوحيد لشغل هذا المنصب"، داعياً وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار وأخذها من مصادرها الرسمية".