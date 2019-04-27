بالصور.. الغزالية تودع احدى سيطراتها الامنية

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، السبت، عن رفع احدى السيطرة الامنية بمنطقة الغزالية غرب بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تمت المباشرة برفع السيطرة الامنية الواقعة نهاية شارع الضغط في منطقة الغزالية غربي بغداد".

واضافت ان "ذلك جاء بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الامنية"، مشيرة الى ان "السيطرة وضعت سنة 2008".

يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.





