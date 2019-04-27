الحكمة النيابية توجه مطالبة إلى عبد المهدي بشأن المحاضرين المجانيين

الخليج 365/ بغدادطالبت كتلة الحكمة النيابية، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل لتثبيت المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم لوزارة التربية.

وقالت النائبة انسجام الغراوي في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب بحضور نواب الكتلة، وحضرته الخليج 365، "كتلة الحكمة تطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل لتثبيت المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم لوزارة التربية ولسد النقص الحاصل في مديريات التربية بعموم المحافظات".



وأضافت الغراوي، أن "هذه الشريحة التربوية قدمت مجهوداً كبيراً واكتسبت خبرة في قطاع التعليم ولا بد من إنصافها ومنحها استحقاقها الوظيفي".

وكان النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي أعلن، الأربعاء (26 كانون الأول 2018)، عن مخاطبة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتثبيت المحاضرين المجانيين في جميع مدارس العراق تثميناً لجهودهم المبذولة، مبينا أن الأخير أوعز للجنة المالية لادراجها بقانون موازنة ٢٠١٩.

