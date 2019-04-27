قيادي صدري يدعو من روسيا إلى قطع الطريق امام تجنيد وتسليح أعضاء داعش

الخليج 365/ بغدادحذر القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، السبت، من خطر تنظيم "داعش" على الأمن العالمي، داعياً إلى قطع الطريق امام تجنيد وتسليح اعضاؤه المنحرفين.

وقال الزاملي في كلمة ألقاها بمؤتمر الأمن الدولي الثامن المنعقد في موسكو بدعوة من وزارة الدفاع الروسية بحضور اكثر من ألف شخصية من مختلف دول العالم واكثر من ٣٥ وزير دفاع، وتابعتها الخليج 365، ان "العراق بقواته العسكرية من مختلف الصنوف والتشكيلات استطاع ان يلحق الهزيمة بهذا التنظيم المتطرف"، مؤكداً "استحالة عودته إلى العراق مرةً أخرى".



وحذر الزاملي "من خطر تنظيم داعش الإرهابي على أمن واستقرار دول العالم"، مبيناً أنه "صنيعة للوكالات الاستخبارية العالمية لتنفيذ اجندات محددة مسبقاً لغرض ضرب أي هدف يتعارض مع مصالح تلك الوكالات".

وطالب الزاملي "دول العالم بنبذ التطرف وتتبع حركة الإرهابين ومحاسبة الدول والمجاميع التي تساعد وتتستر على الخلايا الارهابية"، داعياً إلى "ضرورة قطع الطريق امام حركة التجنيد أو الترويج أو التسليح لأعضاء هذا التنظيم المنحرف".

