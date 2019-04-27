البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحداد

الخليج 365/ بغدادعقد مجلس النواب، السبت، جلسته الـ12 برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد.

وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب العراقي عقد اليوم، جلسته الاعتيادية رقم (12) برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد".

واضاف المصدر ان "جدول اعمال المجلس تضمن القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفاكهة والحضر والحيوانات، والقراءة الاولى لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري، والقراءة الاولى لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوي الملكية رقم (13) لسنة 2010".



يذكر ان مجلس النواب رفع جلسته الـ11 والتي عقدت في الـ17 من نيسان الحالي، الى اليوم الاربعاء.