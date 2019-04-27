نائب: لم يتم تبليغنا بوصول اسماء مرشحين لبعض الوزارات والمشاكل بشأنها مستمرة

الخليج 365/ بغداداكد النائب عطوان العطواني، السبت، انه لم يتم تبليغ النواب بوصول اسماء مرشحين لبعض الوزارات، مبينا ان المشاكل بشأن حسم تلك الوزارات مازالت مستمرة.

وقال العطواني في حديث لـ الخليج 365، انه "لم يتم تبليغنا بوصول اسماء مرشحين لبعض الوزارات ولم يتم التطرق لادراج هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس النواب"، مبينا ان "بعض الوزارات مازالت المشاكل فيها مستمرة ومتداخلة بين الجهة المستحقة للحقيبة وايضا الشخصية المرشحة للمنصب".



واضاف العطواني ان "هناك امرا مهما وهو ان رئيس البرلمان ابلغنا بانه لن يتم التصويت على الوزارات المتبقية الا بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مقررة البرلمان خديجة علي قولها إن "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺴﻠﻢ اﺳﻤﻲ ﻣﺮﺷﺤﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻟﻄﺮﺣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، مبينا انه "تم ترشيح سفانة الطائي للتربية واركان قادر للعدل، فيما نفى مصدر سياسي تلك الانباء.

