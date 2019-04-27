البرلمان يؤجل عقد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر برلماني، السبت، بتأجيل عقد جلسة مجلس النواب لمدة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد الجلسة الـ12 لمدة نصف ساعة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء بسبب عدم اكتمال النصاب".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الـ12، ظهر اليوم السبت، ويتضمن جدول أعمال الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون فرز الأراضي والبساتين في بغداد.

