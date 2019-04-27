نائب: الصراع على رئاسات اللجان والوزارات كشف حقيقة جهات ادعت دعمها للشعب

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن كتلة صادقون عبد الامير تعيبان الدبي، السبت، ان الصراعات على رئاسات اللجان والوزارات كشفت حقيقة بعض الجهات السياسية التي ادعت انها داعمة للشعب وتسعى من اجل مصالحه، فيما اشار الى انه سيعمل بالطرق القانونية لايقاف هؤلاء عند حدهم.

وقال الدبي في حديث لـ الخليج 365، ان "بعض الكتل السياسية انكشفت حقيقتها بعد ان ادعت انها حريصة على مصالح الشعب وهمومه، حيث ظهرت رغباتها الحقيقية بالحصول على المكاسب والمناصب لخدمة مصالحها الضيقة"، مبينا ان "بعض الاطراف السياسية جعلت مصلحة الشعب خلف ظهورهم وادعت بانها راعية لمصالحه لكنها سعت في الكواليس لخدمة مصالحها الحزبية والفئوية فقط".



واضاف الدبي ان "تلك الجهات نراها تلهث خلف رئاسات اللجان البرلمانية والوزارات الدسمة التي فيها اموال وصفقات ضخمة"، لافتا الى ان "الكتل السياسية الوطنية تنظر بعين الاسف على تلك التصرفات لكنها ستعمل وبكل قوة وبدعم الشعب والجماهير على تقوية الحكومة ورئيس الوزراء بغية فضح تلك الجهات وافشال جميع خططها لسرقة ثروات الشعب".

واكد الدبي انه "رغم تجذر جذور الفساد الذي اصبح له حيتان متمرسة لكننا قادرين من خلال الطرق القانونية وعزيمة الشارع على ايقاف تلك المافيات وفضحهم خاصة اننا مقبلين على موسم الحر وارتفاع درجات الحرارة بعد موسم السيول والفيضانات وحينها ستظهر غضبة الشعب على تلك الجهات الفاسدة".

يذكر ان لجان العمل وحقوق الانسان والزراعة، حسمت رئاستها الاثنين 15 نيسان 2019، فيما تم تاجيل باقي اللجان الى موعد اخر لعدم الوصول الى توافقات حول رئاستها.