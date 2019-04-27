عمليات بغداد تعلن رفع 374 كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي

الخليج 365/ بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن رفع 374) كتلة كونكريتية في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد يواصل رفع الكتل الكونكريتية من العاصمة بغداد وتحويلها إلى المحيط الأمني للعاصمة".

وأضافت، أنه "مجموع ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي بلغ 374 كتلة كونكريتية من المواقع التالية: جامعة الامام الصادق (ع) وكلية الامام الكاظم (ع) والحضرة القادرية، والكتل الكونكريتية المحيطة بمبنى مستشفى الشيخ زايد، وديوان الوقف الشيعي قرب ساحة الميدان".



يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.