نائب يكشف مضمون اجابة عبد المهدي على سؤاله بشأن عدد القوات الاميركية في العراق

الخليج 365/ بغدادكشف النائب فالح الخزعلي، السبت، عن مضمون اجابة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على سؤاله بشأن عدد القوات الاميركية في العراق، فيما شدد على ضرورة وضع حد للاستهتار الأمريكي في العراق.

وقال الخزعلي في بيان تلقت الخليج 365، ان "مقاتل من الشرطة الاتحادية استشهد على يد الامريكان مشابه لما قام به الامريكان عام ٢٠١٥ من استهداف الفوج الأول لواء ٥٣ فرقة ١٤ والذي أدى إلى استشهاد ٣٠ جندي وضابط عراقي".



واضاف "وجهت سؤالا برلمانيا لرئيس الوزراء عن القوات الأمريكية وعددهم وقواعدهم والإجابة عددهم قرابة ١٠٠٠٠ عشرة آلاف مقاتل ومستشار والحقيقة خلاف ذالك بكثير"، مشددا على ضرورة "وضع حد للاستهتار الأمريكي في العراق وخروج القوات التركية وكل القوات الأجنبية من العراق".

وتابع ان "ما حصل من استهداف مقصود للمرجعية الدينية من قبل السفارة الامريكية يمثل استخفاف بمعتقداتنا"، موضحا "اننا عازمون على وضع حل لهذه الحماقة الامريكية".

ونشرت السفارة الاميركية في بغداد خبرا على صفحتها بالفيسبوك ذكرت فيه أن "ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي، وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عامًا من حكم الملالي" على حد وصفها.

فيما اعرب تحالف الفتح، عن رفضه استخدام البعثات الدبلوماسية المتواجدة على الأراضي العراقية الإساءة الى اي دولة، فيما اشار الى ان الشعب العراقي يحنفظ بالرد وفق الاطر القانونية.

